Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Berburu Angka Keramat di Mandalika

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:45 WIB
MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Berburu Angka Keramat di Mandalika - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Indonesia 2025 dengan misi besar.

Sirkut Mandalika akan menjadi saksi apakah The Baby Alien kembali mengkukir namanya dalam sejarah emas MotoGP, atau justru kembali tersandung kutukan yang terus menghantuinya di Lombok.

Satu Kemenangan yang Dinanti

Saat ini, The Baby Alien sudah mengoleksi 99 kemenangan di ajang grand prix, dari kelas kecil hingga kelas utama.

Baca Juga:

Satu kemenangan lagi akan membawanya menembus rekor tiga digit, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih segelintir legenda.

Mandalika bisa menjadi panggung megah yang mengabadikan nama Marquez sebagai pembalap dengan 100 kemenangan grand prix, atau justru melanjutkan kutukan yang belum pernah berhasil dia patahkan.

Mandalika Tak Pernah Ramah

Namun, jalan menuju momen itu tidak mudah. Sejak MotoGP Indonesia kembali hadir pada 2022, Sirkuit Mandalika tak pernah memberi Marquez hasil manis.

Baca Juga:

Dari kecelakaan saat pemanasan, terjatuh ketika sprint race, hingga masalah teknis di balapan utama, semuanya menjadi catatan kelam.

Satu-satunya titik terang hanya terjadi musim lalu, ketika Marquez sempat finis ketiga di sprint race.

MotoGP Indonesia 2025 menghadirkan tantangan untuk Marc Marquez. Kali ini, ada pencapaian spesial yang bisa dia ukir di Sirkuit Mandalika

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marc Marquez  motogp indonesia 2025  Sirkuit Mandalika  MotoGP 
BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp