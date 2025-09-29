Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Masih Punya Misi Besar di Mandalika

Senin, 29 September 2025 – 15:48 WIB
MotoGP Indonesia 2025: Marc Marquez Masih Punya Misi Besar di Mandalika
Marc Marquez. Foto: Toshifumi Kitamura/AFP

jpnn.com - Meski sudah memastikan gelar Juara Dunia lewat podium di Jepang, Marc Marquez masih menyimpan ambisi, yakni meraih hasil maksimal di MotoGP Indonesia 2025.

Seri ke-18 MotoGP 2025 itu akan bergulir di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada 3 hingga 5 Oktober mendatang.

Sirkuit Mandalika bukan sekadar lintasan, melainkan arena yang menyimpan kenangan pahit bagi Marquez.

Pada 2022, rider asal Spanyol itu terjatuh di sirkuit ini dalam insiden dramatis yang sempat membuatnya dirundung cedera panjang.

Kini, juara MotoGP tujuh kali itu kembali dengan status berbeda, sebagai penguasa musim 2025, dan tekad besar menaklukkan trek yang pernah menjadi mimpi buruknya.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan sekadar ajang balap dunia, tetapi juga katalis promosi pariwisata dan budaya lokal Lombok ke mata dunia."

"Kehadiran Marc Marquez tentu menjadi daya tarik utama," kata Direktur Utama InJourney Maya Watono.

Marquez sendiri mengoleksi 541 poin, unggul jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang menempati posisi kedua dengan 340 poin.

