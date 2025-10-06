Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Tersandung Rasa Bersalah kepada Marc Marquez

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:30 WIB
MotoGP Indonesia 2025: Marco Bezzecchi Tersandung Rasa Bersalah kepada Marc Marquez - JPNN.COM
Marco Bezzecchi saat berada di depan Marc Marquez. Foto: Andreas Solaro/AFP

jpnn.com - Mimpi indah Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025 berubah menjadi penyesalan mendalam.

Pembalap asal Italia itu meminta maaf berkali-kali setelah menabrak Marc Marquez pada lap pertama di Sirkut Mandalika, Minggu (5/10/2025).

Bezzecchi datang ke Mandalika dengan kepercayaan diri tinggi. Konsistensi luar biasa sejak sesi latihan hingga kemenangan di sprint race sehari sebelumnya menjadikannya kandidat kuat untuk naik podium utama.

Baca Juga:

Insiden di Tikungan Ketujuh Mengubah Segalanya

Namun, segalanya berbalik dalam sekejap di tikungan ketujuh.

Saat balapan baru saja dimulai, Bezzecchi kehilangan kendali dan menabrak Marquez dari sisi dalam.

Kedua motor ke luar lintasan, dan Marquez tampak kesakitan sambil memegangi bahu kanannya.

Baca Juga:

Begitu menyadari kesalahannya, Bezzecchi langsung menghampiri Marquez di tepi trek dan meminta maaf. 

Dia kemudian menegaskan penyesalannya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Mimpi indah Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2025 berubah menjadi penyesalan mendalam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marco Bezzecchi  Marc Marquez  motogp indonesia 2025  MotoGP  Sirkuit Mandalika 
BERITA MARCO BEZZECCHI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp