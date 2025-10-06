MotoGP Indonesia 2025: Misteri Mandalika Belum Usai, Fermin Aldeguer Lanjutkan Pola

Senin, 06 Oktober 2025 – 08:47 WIB

jpnn.com - Ada sebuah misteri yang terus terjadi setiap kali penyelanggaraan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Sejak sirkuit yang terletak di Lombok itu masuk kalender MotoGP pada 2022, tak ada satu pun pembalap yang mampu mempertahankan gelarnya.

Setiap tahun, selalu lahir raja baru. Kali ini, giliran Fermin Aldeguer yang menorehkan namanya dalam kisah 'magis' Mandalika.

Fermin Aldeguer, Sang Penguasa Baru

Balapan panas di Mandalika pada Minggu (5/10/2025) menjadi panggung sempurna bagi Fermin Aldeguer untuk membuktikan potensinya.

Pembalap muda asal Spanyol itu tampil tanpa cela sejak lampu start menyala, meninggalkan para rivalnya.

Aldeguer melesat hingga garis finis, memastikan kemenangan di tanah Lombok.

Dengan hasil ini, rider berusia 20 tahun itu melanjutkan tren unik yang sudah berjalan empat tahun terakhir.

Mandalika kembali melahirkan juara baru, setelah sebelumnya dikuasai oleh Miguel Oliveira (2022), Pecco Bagnaia (2023), dan Jorge Martin (2024).