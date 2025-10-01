Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Morbidelli Terpesona Mandalika, Tapi 1 Tantangan Besar Menanti

Rabu, 01 Oktober 2025 – 05:50 WIB
MotoGP Indonesia 2025: Morbidelli Terpesona Mandalika, Tapi 1 Tantangan Besar Menanti - JPNN.COM
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli mengungkapkan kekagumannya terhadap Sirkuit Mandalia, yang akan menjadi trek MotoGP Indonesia 2025.

Menurut rider berusia 30 tahun itu, balapan kali ini terasa berbeda karena keindahan alam sekitarnya.

MotoGP Indonesia 2025 sendiri akan bergulir mulai 3 hingga 5 Oktober 2025.

Baca Juga:

Mandalika, Balapan yang Terasa Seperti Liburan

"Balapan di Indonesia itu indah. Sirkuit ini berada di pulau yang magis, terlihat lebih seperti tempat liburan dengan pasir dan pantai yang memukau," ucap Franky -sapaan Morbidelli.

Selain panorama alam yang memikat, Morbidelli juga menyebut dukungan penonton Indonesia menjadi energi tambahan.

Dukungan Penonton Jadi Energi Tambahan

“Suasana yang luar biasa dari penonton membuat balapan semakin spesial. Ditambah dukungan dari sponsor utama, Pertamina, membuat kami semakin termotivasi,” tambahnya.

Baca Juga:

Tugas Besar di Depan Mata

Morbidelli menegaskan, meski terpesona oleh keindahan Mandalika, fokus tetap pada performa maksimal di lintasan. Bersama rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio, ia bertekad memberikan hasil terbaik.

“Ini adalah tugas penting bagi kami berdua, saya dan Fabio, untuk tampil optimal,” ujarnya.

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli mengungkapkan kekagumannya terhadap Sirkuit Mandalia, yang akan menjadi trek MotoGP Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Indonesia  Franco Morbidelli  VR46 Racing Team  MotoGP 2025 
BERITA MOTOGP INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp