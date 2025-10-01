MotoGP Indonesia 2025: Morbidelli Terpesona Mandalika, Tapi 1 Tantangan Besar Menanti

Rabu, 01 Oktober 2025 – 05:50 WIB

jpnn.com - Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli mengungkapkan kekagumannya terhadap Sirkuit Mandalia, yang akan menjadi trek MotoGP Indonesia 2025.

Menurut rider berusia 30 tahun itu, balapan kali ini terasa berbeda karena keindahan alam sekitarnya.

MotoGP Indonesia 2025 sendiri akan bergulir mulai 3 hingga 5 Oktober 2025.

Mandalika, Balapan yang Terasa Seperti Liburan

"Balapan di Indonesia itu indah. Sirkuit ini berada di pulau yang magis, terlihat lebih seperti tempat liburan dengan pasir dan pantai yang memukau," ucap Franky -sapaan Morbidelli.

Selain panorama alam yang memikat, Morbidelli juga menyebut dukungan penonton Indonesia menjadi energi tambahan.

Dukungan Penonton Jadi Energi Tambahan

“Suasana yang luar biasa dari penonton membuat balapan semakin spesial. Ditambah dukungan dari sponsor utama, Pertamina, membuat kami semakin termotivasi,” tambahnya.

Tugas Besar di Depan Mata

Morbidelli menegaskan, meski terpesona oleh keindahan Mandalika, fokus tetap pada performa maksimal di lintasan. Bersama rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio, ia bertekad memberikan hasil terbaik.

“Ini adalah tugas penting bagi kami berdua, saya dan Fabio, untuk tampil optimal,” ujarnya.