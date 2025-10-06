Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Sikap Marc Marquez Setelah Ditabrak Marco Bezzecchi

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Marc Marquez. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Balapan MotoGP Indonesia 2025, Minggu (5/10/2025), di Sirkuit Mandalika berubah menjadi mimpi buruk bagi Marc Marquez.

Start dari posisi kesembilan, rider Ducati Lenovo itu tampil agresif sejak awal dan sempat merangsek ke posisi keenam.

Namun, nasib apes menghampiri Marquez ketika balapan baru berjalan setengah lap.

Baca Juga:

Memasuki tikungan ketujuh, motor Marquez diseruduk dari sisi dalam oleh Marco Bezzecchi.

Benturan itu membuat motor Ducati tunggangan Marquez terpelanting, menyeret tubuhnya ke arah gravel.

Balapan yang baru saja dimulai pun langsung berakhir bagi The Baby Alien.

Baca Juga:

Pemeriksaan Tim Medis

Marquez sempat terlihat kesakitan begitu berdiri dari gravel. Dia memegangi lengan kanannya, bagian tubuh yang paling terdampak dalam insiden tersebut.

Setelah mendapat pemeriksaan cepat dari tim medis di lintasan, Marquez dinyatakan mengalami cedera pada tulang selangka kanan.

TAGS   Marc Marquez  Marco Bezzecchi  MotoGP Indonesia  Marquez  MotoGP 2025 
