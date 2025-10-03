Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Tak Perlu Diragukan, Sirkuit Mandalika Raih Homologasi Grade A

Jumat, 03 Oktober 2025 – 05:40 WIB
MotoGP Indonesia 2025: Tak Perlu Diragukan, Sirkuit Mandalika Raih Homologasi Grade A - JPNN.COM
Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah. Foto: motogpindonesia

jpnn.com - Sirkuit Mandalika resmi meraih homologasi Grade A dari Federasi Balap Motor Internasional (FIM) menjelang bergulirnya MotoGP Indonesia 2025.

Ini merupakan syarat utama untuk menggelar ajang balap motor paling prestisius di dunia.

Inspeksi tersebut melibatkan sejumlah tokoh penting, mulai dari Ketua Komite Homologasi FIM Paul King, perwakilan Dorna, Ikatan Motor Indonesia (IMI), hingga Mandalika Grand Prix Association (MGPA)

Baca Juga:

Standar Dunia untuk MotoGP

Dalam penilaian, FIM tidak hanya melihat kondisi trek utama. Aspek teknis seperti kapasitas lintasan yang mampu menampung 32 pembalap MotoGP dan 60 pembalap endurance dinyatakan sesuai regulasi.

Sistem drainase, kondisi gravel, serta ruang medis juga mendapatkan sorotan positif.

Kesiapan para marshall dalam menangani situasi darurat bahkan ikut dipuji.

Baca Juga:

“Lisensi Grade A menegaskan bahwa Mandalika telah memenuhi standar tertinggi FIM, sejajar dengan sirkuit ikonik dunia lainnya,” bunyi pernyataan resmi MGPA.

Mandalika Berada di Level Tertinggi

Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menyebut pencapaian ini bukan sekadar sertifikasi teknis.

Sirkuit Mandalika resmi meraih homologasi Grade A dari Federasi Balap Motor Internasional (FIM) menjelang bergulirnya MotoGP Indonesia 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motogp indonesia 2025  Sirkuit Mandalika  MotoGP Indonesia  MotoGP 
BERITA MOTOGP INDONESIA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp