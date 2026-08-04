MotoGP Inggris 2026: Maverick Vinales Bisa Hilang dari Grid

jpnn.com - MotoGP Inggris 2026 berpotensi kehilangan salah satu pebalap regulernya. Maverick Vinales dikabarkan bisa menghilang dari grid setelah KTM disebut mempertimbangkan mengakhiri kerja sama lebih cepat.

Seri Silverstone akan digelar pada 7-9 Agustus 2026. Namun, laporan masa depan Vinales di KTM kabarnya berada dalam situasi yang makin tidak menentu.

Sebenarnya, Vinales sudah dipastikan tidak masuk dalam rencana KTM untuk MotoGP 2027.

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KTM Pertimbangkan Perpisahan Lebih Cepat

Namun, situasinya berubah karena perpisahan yang semula dijadwalkan terjadi di akhir musim disebut dapat berlangsung lebih cepat.

Kondisi itu tidak lepas dari hubungan kedua pihak yang dikabarkan terus memburuk.

Vinales kabarnya tidak puas dengan cara KTM menangani kelanjutan kariernya, sementara komunikasi dengan petinggi Tech3, Guenther Steiner, juga dilaporkan makin memanas.

KTM Siapkan Opsi Pengganti

Di luar persoalan tersebut, kondisi bahu Vinales yang belum pulih sepenuhnya ikut memperbesar peluang perubahan susunan pembalap.

Bila KTM benar-benar mengambil langkah tegas, test rider Pol Espargaro disebut menjadi kandidat terkuat untuk menggangi motor yang ditinggalkan Vinales hingga akhir musim.