Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Isu Retak di Internal Ducati Menggema, Davide Tardozzi Akhirnya Buka Suara

Minggu, 21 Desember 2025 – 03:59 WIB
MotoGP: Isu Retak di Internal Ducati Menggema, Davide Tardozzi Akhirnya Buka Suara - JPNN.COM
Manajer Ducati Davide Tardozzi (kiri) bersama General Manajer Ducati Gigi Dall’Igna. Foto: Instagram/Ducati Corse.

jpnn.com - Isu keretakan di tubuh manajemen Ducati sempat menghangat menjelang persiapan akhir MotoGP 2026.

Nama Davide Tardozzi dikabarkan akan meninggalkan tim pabrikan asal Italia tersebut setelah muncul rumor ketegangan dengan General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

Rumor Keretakan Manajemen Ducati Merebak

Spekulasi itu mencuat di tengah fase krusial menjelang pergantian tahun, periode yang lazim dimanfaatkan tim-tim MotoGP untuk mematangkan struktur dan strategi menghadapi musim berikutnya.

Baca Juga:

Ducati pun tak luput dari sorotan, terutama setelah pernyataan Tardozzi pada musim lalu yang menyinggung lambannya tim memahami kebutuhan Francesco Bagnaia.

Sejumlah laporan media Italia bahkan menyebut Ducati telah menyiapkan beberapa nama sebagai calon pengganti Tardozzi.

Pembalap penguji Michele Pirro, manajer tim Pramac Gino Borsoi, hingga mantan bos Pramac Giacomo Guidotti disebut-sebut masuk dalam radar.

Baca Juga:

Ducati dan Tardozzi Bantah Isu Pecah Kongsi

Namun, Ducati dengan cepat meredam isu tersebut. Melalui unggahan di media sosial, pabrikan asal Italiaitu menampilkan momen kebersamaan Tardozzi dan Dall’Igna yang terlihat tertawa bersama.

Unggahan itu disertai pernyataan bernada sindiran yang menegaskan bahwa kabar perpecahan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar.

Isu keretakan di tubuh manajemen Ducati sempat menghangat menjelang persiapan akhir MotoGP 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ducati  MotoGP  davide tardozzi  MotoGP 2026 
BERITA DUCATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp