Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Italia 2026: Aprilia tak Terbendung, Marc Marquez Kehabisan Momentum

Senin, 01 Juni 2026 – 04:12 WIB
MotoGP Italia 2026: Aprilia tak Terbendung, Marc Marquez Kehabisan Momentum - JPNN.COM
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Adriano Machado.

jpnn.com - Comeback Marc Marquez di MotoGP Italia 2026 belum berakhir manis.

Marquez sempat memberi harapan saat mengaspal di Sirkuit Mugello, Minggu (31/5/2026).

Rider Ducati Lenovo itu mampu bersaing di barisan depan. Marquez bahkan sempat bertahan di posisi keempat.

Baca Juga:

Sayangnya, kondisi fisik yang belum sepenuhnya fit membuat kampiun MotoGP 2025 tersebut kesulitan menjaga konsistensi.

Kesalahan saat melebar di salah satu tikungan membuatnya kehilangan banyak posisi.

Momentum itu dimanfaatkan para pesaingnya. Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, dan Pedro Acosta bergantian melewati Marquez yang akhirnya harus puas finis di urutan ketujuh MotoGP Italia 2026.

Baca Juga:

Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada dua pembapal Aprilia Racing, yakni Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Bezzecchi tampil sebagai penguasa Mugello, sedangkan Martin menguntit di posisi kedua.

Marc Marquez sempat tampil menjanjikan pada comeback-nya di MotoGP Italia 2026. Namun, satu momen mengubah segalanya saat Aprilia berpesta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Marquez  Marc Marquez  MotoGP Italia  Marco Bezzecchi 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp