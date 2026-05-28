JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Comeback, tetapi Ada Satu Syarat

Jumat, 29 Mei 2026 – 04:29 WIB
Marc Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - MotoGP Italia 2026 berpotensi menjadi panggung comeback bagi pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez.

Setelah absen pada dua seri terakhir akibat cedera serius, Marquez dijadwalkan kembali turun lintasan di Sirkuit Mugello akhir pekan ini.

Namun, Marquez belum sepenuhnya aman. The Baby Alien masih wajib menjalani pemeriksaan medis lanjutan sebelum benar-benar dinyatakan aman mengikuti seluruh agenda balapan.

"Setelah menjalani prosedur medis dengan baik dan melewati masa pemulihan selama beberapa hari, Marc akan kembali tampil pada FP1 di Mugello sebelum menjalani pemeriksaan medis terakhir pada Jumat pagi untuk memastikan apakah dia bisa mengikuti akhir pekan balapan secara penuh," tulis MotoGP.

Cedera Marquez bermula dari insiden keras saat sprint race MotoGP Prancis awal Mei lalu. Kecelakaan tersebut membuat kaki kanannya mengalami patah tulang hingga memaksa naik meja operasi.

Selain itu, eks pembalap Repsol Honda tersebut juga menjalani tindakan tambahan untuk memperbaiki masalah pada bahu kanannya.

Kondisi tersebut membuat Marquez kehilangan banyak poin penting dalam persaingan gelar juara musim ini.

Marquez kini tercecer di posisi kesembilan klasemen sementara MotoGP 2026 dengan raihan 57 poin, terpaut 85 angka dari pemuncak klasemen Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

