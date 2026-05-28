JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Italia 2026: Marc Marquez Kasih Kode Keras soal Balapan di Mugello

Kamis, 28 Mei 2026 – 03:07 WIB
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez tampaknya belum rela menyerah dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Setelah menghilang dalam dua seri terakhir, pembalap Ducati Lenovo itu kini mulai memberi sinyal kuat untuk kembali tampil pada MotoGP Italia 2026 akhir pekan nanti.

Mugello tampaknya menjadi target Marquez untuk kembali mengaspal sekaligus menghentikan tren buruk yang membuat posisinya melorot ke posisi sembilan klasemen sementara MotoGP 2026.

"Sampai jumpa di Mugello," tulis Marquez pada media sosialnya di instagram.

Namun, jalan Marc Marquez menuju lintasan belum sepenuhnya aman.

Juara dunia sembilan kali tersebut masih harus melewati pemeriksaan medis terakhir pada Kamis waktu setempat sebelum dinyatakan fit untuk mengaspal.

Marquez mengalami cedera cukup serius setelah terjatuh pada sprint race MotoGP Prancis di Le Mans awal Mei lalu.

Insiden tersebut membuat rider asal Spanyol itu mengalami patah tulang pada kaki kanan hingga harus menjalani operasi.

