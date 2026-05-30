Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Kejar Mimpi di Rumah Sendiri

Sabtu, 30 Mei 2026 – 12:03 WIB
MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Kejar Mimpi di Rumah Sendiri - JPNN.COM
Marco Bezzecchi (kiri). Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - Marco Bezzecchi membawa satu ambisi besar ke MotoGP Italia 2026, yang akan berlangsung pada Minggu (31/5/2026).

Pembalap Aprilia itu datang ke Sirkuit Mugell dengan status salah satu rider paling konsisten musim ini.

Catatan tiga kemenangan membuat Bezzechhi berada di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 142 poin, unggul 15 angka dari pesaing terdekatnya, Jorge Martín.

Baca Juga:

Meski sedang berada dalam performa positif, pembalap asal Italia itu menilai kemenangan di Mugello memiliki arti yang berbeda.

Balapan di depan publik sendiri disebut sebagai kesempatan yang tidak datang setiap musim.

"Kemenangan di sini akan terasa sangat spesial. Semua pembalap pasti bermimpi bisa menang di Mugello, dan itu juga berlaku untuk saya," ucap rider berjuluk The Bezz itu.

Baca Juga:

Namun, Bezzecchi menegaskan dirinya tidak ingin terbebani dengan ekspektasi tinggi.

Fokus utama saat ini ialah menjaga persiapan tetap stabil tanpa kehilangan konsentrasi pada detail kecil.

Marco Bezzecchi membawa satu ambisi besar ke MotoGP Italia 2026, yang akan berlangsung pada Minggu (31/5/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Marco Bezzecchi  MotoGP Italia  MotoGP 2026 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp