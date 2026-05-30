MotoGP Italia 2026: Marco Bezzecchi Kejar Mimpi di Rumah Sendiri

jpnn.com - Marco Bezzecchi membawa satu ambisi besar ke MotoGP Italia 2026, yang akan berlangsung pada Minggu (31/5/2026).

Pembalap Aprilia itu datang ke Sirkuit Mugell dengan status salah satu rider paling konsisten musim ini.

Catatan tiga kemenangan membuat Bezzechhi berada di puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 142 poin, unggul 15 angka dari pesaing terdekatnya, Jorge Martín.

Meski sedang berada dalam performa positif, pembalap asal Italia itu menilai kemenangan di Mugello memiliki arti yang berbeda.

Balapan di depan publik sendiri disebut sebagai kesempatan yang tidak datang setiap musim.

"Kemenangan di sini akan terasa sangat spesial. Semua pembalap pasti bermimpi bisa menang di Mugello, dan itu juga berlaku untuk saya," ucap rider berjuluk The Bezz itu.

Namun, Bezzecchi menegaskan dirinya tidak ingin terbebani dengan ekspektasi tinggi.

Fokus utama saat ini ialah menjaga persiapan tetap stabil tanpa kehilangan konsentrasi pada detail kecil.