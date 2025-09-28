MotoGP Jepang 2025: Marc Marquez Berpeluang Kunci Gelar Juara Dunia Hari Ini

Minggu, 28 September 2025 – 09:05 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sesi full race MotoGP Jepang 2025 akan berlangsung hari ini, Minggu 28 September 2025.

Balapan ini bisa menjadi ajang Marc Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025.

Pembalap Ducati Lenovo Team itu hanya selangkah lagi mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025, setelah dia finis kedua pada sprint race di Sirkuit Motegi, Jepang, Sabtu (27/9).

Tambah poin dari sprint race membuat Marc Marquez kini unggul 191 angka dari adiknya, Alex Marquez (BK8 Gresini Racing) yang menempati posisi kedua klasemen sementara.

Kondisi itu membuka peluang bagi Marc Marquez untuk memastikan gelar juara dunia ketujuhnya di MotoGP pada balapan utama, Minggu (28/9) mulai pukul 12.00 WIB.

Secara matematis, Marquez yang mengantongi 521 poin akan menjadi juara dunia jika tidak kehilangan lebih dari enam poin dari Alex.

Artinya, kemenangan atau finis kedua sudah cukup bagi pembalap bernomor 93 tersebut untuk meraih titel.

Finis ketiga pun masih bisa mengantarkannya juara selama Alex tidak memenangi balapan.