MotoGP Jerman: Marc Marquez Pimpin Top 10, tetapi Khawatir sama 3 Orang Itu

jpnn.com - SAXONY - Petahana MotoGP Marc Marquez menyiratkan rasa masih belum nyaman menjelang kualifikasi MotoGP Jerman yang dijawalkan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Saxony, Sabtu (11/7) sore WIB.

Itu lantaran ada tiga pembalap yang menurutnya bisa mengancam atau meredam keinginannya untuk mendapatkan posisi start di bagian depan.

Marc Marquez berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2) MotoGP Jerman setelah menjadi yang paling kencang pada practice kemarin.

Anda mungkin sudah tahu, bahwa practice merupakan sesi klasifikasi pembalap bisa langsung ke Q2 atau harus melalui kualifikasi 1 (Q1).

Top 10 Practice MotoGP Jerman 2026. (motogp)

Top 10 berhak mendapat tiket langsung ke Q2, sedangkan yang di luar 10 Besar harus bersaing di Q1. Dua terbaik di Q1 lalu berhak naik ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan posisi start minimal di urutan ke-12 pada sprint dan race/grand prix.

"Saya merasa baik dan hasil di practice penting buat mengukur bagaimana di kualifikasi," ujar Marc kepada awak MotoGP.

"Masih ada keseimbangan yang harus kami perbaiki dan saya harus mengevaluasi," imbuhnya.