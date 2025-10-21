Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Malaysia 2025: Akankah Alex Marquez Amankan Runner Up?

Selasa, 21 Oktober 2025 – 10:55 WIB
MotoGP Malaysia 2025: Akankah Alex Marquez Amankan Runner Up? - JPNN.COM
Pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Foto: REUTERS/Jon Nazca.

jpnn.com - MotoGP 2025 memasuki fase krusial menjelang seri Malaysia di Sirkuit Sepang, 24-26 Oktober mendatang.

Fokus kini tertuju pada pembalap Gresini Racing Alex Marquez, yang berpeluang mengunci posisi runner up.

Saat ini, Alex menempati posisi kedua klasemen dengan 282 poin, unggul 97 angka dari Marco Bezzecchi yang menempati peringkat ketiga.

Situasi itu membuat peluang Alex cukup terbuka untuk mengamankan posisi runner up

Pembalap asal Spanyol itu minimal mampu tampil gemilang pada sprint race di Negeri Jiran.

Alex hanya perlu menjaga selisih minimal 75 poin atas Bezzecchi setelah balapan di Malaysia.

Di sisi lain, pertarungan memperebutkan podium ketiga terlihat lebih menarik. Francesco Bagnaia, yang kini berselisih tipis delapan poin dari Bezzecchi, tetap punya kans untuk menyalip.

Namun, MotoGP Malaysia 2025 menghadirkan dilema bagi Bagnaia.

