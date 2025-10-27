Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Malaysia 2025: Ubah Strategi, Alex Marquez Menuai Hasil Manis

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:38 WIB
Alex Marquez. Foto: gresiniracing

jpnn.com, SEPANG - Alex Marquez tampil garang di Sirkuit Sepang dan menutup MotoGP Malaysia 2025 dengan kemenangan gemilang.

Pembalap Gresini Racing itu sukses menguasai jalannya balapan dan membawa timnya menjadi yang terbaik di antara tim independen.

Bagi Alex, kemenangan kali ini terasa lebih istimewa — bukan hanya hasilnya, tetapi juga karena perubahan strategi yang akhirnya berbuah manis.

“Hari ini saya ubah pendekatan sejak start, belajar dari kesalahan kemarin. Kami menjalani balapan hebat dan akhirnya bisa berdiri di podium tertinggi."

"Sekarang saatnya menikmati dua balapan terakhir musim ini,” ujar Alex Marquez seusai lomba dengan senyum puas, Minggu.

Kemenangan itu terasa makin istimewa bagi Gresini Racing dan Federal Oil, karena bisa merayakan momen bersejarah bersama ratusan penggemar dan mitra bisnis dari Indonesia.

Rayakan Kemenangan Bersama

Melanjutkan kesuksesan program serupa di MotoGP Jepang, Federal Oil kembali mengajak sekitar 100 orang peserta—terdiri dari konsumen loyal dan bengkel pilihan—untuk menyaksikan langsung aksi Alex dan Fermin Aldeguer di MotoGP Malaysia 2025.

