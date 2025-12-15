MotoGP Mandalika 2025: Marc Marquez Jatuh, Fermin Aldeguer Juara

Senin, 15 Desember 2025 – 20:03 WIB

jpnn.com, LOMBOK - MotoGP 2025 seri ke-18 digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, Minggu (5/10).

Rider BK8 Gresini Ducati Fermin Aldeguer berhasil menjadi juara.

Sementara posisi kedua berhasil direbut rider Red Bull KTM Pedro Acosta dan Alex Marquez dari BK8 Gresini Ducati di posisi ketiga.

Sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez jatuh sehingga belum pernah finis di Sirkuit Mandalika.

Di awal start untuk menyelesaikan 27 putaran, pebalap Aprilia Marco Bezzecchi memulai balapan di urutan pertama setelah meraih pole position di sesi kualifikasi, tetapi, Bez tak bisa menyelesaikan balapan karena terlibat insiden dengan Marc Marquez.

Juara dunia MM93 kembali mengalami nasib sial di Sirkuit Mandalika. Dia terseret ke grafel pada putaran pertama setelah ditabrak dari belakang oleh Bezzecchi. Keduanya pun tak bisa melanjutkan balapan.

Fermin Aldeguer kemudian merebut posisi terdepan seusai menyalip Acosta yang melebar di lap 8.

Setelah berada di posisi terdepan, rider Gresini Racing itu perlahan melebarkan jarak.