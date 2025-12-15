Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Mandalika 2025: Marc Marquez Jatuh, Fermin Aldeguer Juara

Senin, 15 Desember 2025 – 20:03 WIB
MotoGP Mandalika 2025: Marc Marquez Jatuh, Fermin Aldeguer Juara - JPNN.COM
Rider BK8 Gresini Ducati Fermin Aldeguer berhasil memenangkan seri ke-18 MotoGP 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, Minggu (5/10). Sementara posisi kedua berhasil direbut rider Red Bull KTM Pedro Acosta dan Alex Marquez dari BK8 Gresini Ducati di posisi ketiga. Sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez Jatuh sehingga belum pernah finis di Sirkuit Mandalika.(foto:Andre/kemenpora.go.id)

jpnn.com, LOMBOK - MotoGP 2025 seri ke-18 digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, Minggu (5/10).

Rider BK8 Gresini Ducati Fermin Aldeguer berhasil menjadi juara.

Sementara posisi kedua berhasil direbut rider Red Bull KTM Pedro Acosta dan Alex Marquez dari BK8 Gresini Ducati di posisi ketiga.

Baca Juga:

Sang juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez jatuh sehingga belum pernah finis di Sirkuit Mandalika.

Di awal start untuk menyelesaikan 27 putaran, pebalap Aprilia Marco Bezzecchi memulai balapan di urutan pertama setelah meraih pole position di sesi kualifikasi, tetapi, Bez tak bisa menyelesaikan balapan karena terlibat insiden dengan Marc Marquez.

Juara dunia MM93 kembali mengalami nasib sial di Sirkuit Mandalika. Dia terseret ke grafel pada putaran pertama setelah ditabrak dari belakang oleh Bezzecchi. Keduanya pun tak bisa melanjutkan balapan.

Baca Juga:

Fermin Aldeguer kemudian merebut posisi terdepan seusai menyalip Acosta yang melebar di lap 8.

Setelah berada di posisi terdepan, rider Gresini Racing itu perlahan melebarkan jarak.

Rider BK8 Gresini Ducati Fermin Aldeguer berhasil memenangkan seri ke-18 MotoGP 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, Minggu (5/10).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Mandalika 2025  MotoGP 2025  Fermin Aldeguer  Marc Marquez 
BERITA MOTOGP MANDALIKA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp