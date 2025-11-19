MotoGP Mandalika 2026 Siap Digelar, Tiket Mulai Dijual, Ada Diskon 50%

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali bersiap menjadi sorotan dunia lewat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap motor paling bergengsi ini akan digelar pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, peluncuran resmi sekaligus pembukaan penjualan tiket dilakukan di Sarinah, Jakarta, Kamis (18/6). Tahun ini, Pertamina Grand Prix of Indonesia mengusung tema “The Rise of Local Heroes”, yang menegaskan kebangkitan talenta lokal Indonesia di panggung motorsport dunia.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga internasional," ungkap Direktur Utama InJourney, Maya Watono, Kamis (18/6).

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Penjualan tiket dibuka secara bertahap. Program Early Bird berlangsung mulai 18 Juni hingga minggu kedua Juli 2026 dengan diskon 50 persen. Setelah itu, Presale 1 menawarkan potongan 30 persen hingga minggu kedua Agustus, disusul Presale 2 dengan diskon 20 persen hingga minggu ketiga September 2026.

Tiket resmi dapat dibeli melalui aplikasi GOERS, situs themandalikagp.com, serta Official Ticket Booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah.

“Memasuki tahun kelima, Pertamina Grand Prix of Indonesia telah menjadi katalis pengembangan destinasi The Mandalika sekaligus instrumen nation branding Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

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Menurutnya, ajang ini juga memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal. Salah satu capaian penting adalah transformasi sumber daya manusia di NTB. Jika pada tahun pertama seluruh marshal berasal dari luar negeri, kini 100 persen marshal yang bertugas merupakan talenta lokal NTB yang telah memenuhi standar internasional.

Pada 2026, sebanyak 76 pembalap dari 23 negara akan tampil di Mandalika. Mereka terdiri atas 22 pembalap MotoGP, 28 pembalap Moto2, dan 26 pembalap Moto3. Indonesia juga kembali memiliki wakil di kejuaraan dunia, yaitu Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.