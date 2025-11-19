Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Mandalika 2026 Siap Digelar, Tiket Mulai Dijual, Ada Diskon 50%

Jumat, 19 Juni 2026 – 00:02 WIB
MotoGP Mandalika 2026 Siap Digelar, Tiket Mulai Dijual, Ada Diskon 50% - JPNN.COM
Memasuki tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, peluncuran resmi sekaligus pembukaan penjualan tiket dilakukan di Sarinah, Jakarta, Kamis (18/6). Foto source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia kembali bersiap menjadi sorotan dunia lewat penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Ajang balap motor paling bergengsi ini akan digelar pada 9–11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Indonesia, peluncuran resmi sekaligus pembukaan penjualan tiket dilakukan di Sarinah, Jakarta, Kamis (18/6). Tahun ini, Pertamina Grand Prix of Indonesia mengusung tema “The Rise of Local Heroes”, yang menegaskan kebangkitan talenta lokal Indonesia di panggung motorsport dunia.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia kini telah berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga internasional," ungkap Direktur Utama InJourney, Maya Watono, Kamis (18/6).

Baca Juga:

Penjualan tiket dibuka secara bertahap. Program Early Bird berlangsung mulai 18 Juni hingga minggu kedua Juli 2026 dengan diskon 50 persen. Setelah itu, Presale 1 menawarkan potongan 30 persen hingga minggu kedua Agustus, disusul Presale 2 dengan diskon 20 persen hingga minggu ketiga September 2026.

Tiket resmi dapat dibeli melalui aplikasi GOERS, situs themandalikagp.com, serta Official Ticket Booth Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sarinah.

“Memasuki tahun kelima, Pertamina Grand Prix of Indonesia telah menjadi katalis pengembangan destinasi The Mandalika sekaligus instrumen nation branding Indonesia di mata dunia,” ujarnya. 

Baca Juga:

Menurutnya, ajang ini juga memberi dampak nyata bagi masyarakat lokal. Salah satu capaian penting adalah transformasi sumber daya manusia di NTB. Jika pada tahun pertama seluruh marshal berasal dari luar negeri, kini 100 persen marshal yang bertugas merupakan talenta lokal NTB yang telah memenuhi standar internasional.

Pada 2026, sebanyak 76 pembalap dari 23 negara akan tampil di Mandalika. Mereka terdiri atas 22 pembalap MotoGP, 28 pembalap Moto2, dan 26 pembalap Moto3. Indonesia juga kembali memiliki wakil di kejuaraan dunia, yaitu Mario Suryo Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3.

MotoGP Mandalika 2026 siap digelar pada 9–11 Oktober 2026, tiket mulai dijual dengan 50 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Mandalika  Sirkuit MotoGP di Mandalika  Mandalika  Tiket MotoGP Indonesia 
BERITA MOTOGP MANDALIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp