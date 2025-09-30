Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Mandalika Perkuat Branding Indonesia Sebagai Destinasi Sportainment Dunia

Selasa, 30 September 2025 – 13:19 WIB
MotoGP Mandalika Perkuat Branding Indonesia Sebagai Destinasi Sportainment Dunia - JPNN.COM
Menpora Erick Thohir mengatakan MotoGP Mandalika memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi sportainment dunia. Foto dok.I TDC

jpnn.com, JAKARTA - Seri paling ikonik MotoGP tahun ini bakal tersaji di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB.

Selain lokasi wisata yang memukau, perhatian publik juga tertuju pada sang legenda Marc Marquez, akankah berhasil naik podium di lintasan Mandalika yang dikenal menantang.

"MotoGP Mandalika menjadi momentum strategis untuk memperkuat nation branding Indonesia sekaligus meneguhkan posisi The Mandalika sebagai destinasi sportainment kelas dunia," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, Senin (29/9).

Baca Juga:

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 digelar pada 3–5 Oktober 2025 mendatang.

Menjelang race week, ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) dan MGPA (Mandalika Grand Prix Association) memastikan persiapan lintasan, run-off area, serta fasilitas marshal rampung sesuai standar FIM. 

Lebih dari 2.000 volunteer siap mendukung operasional, dengan 100% marshal berasal dari putra-putri NTB.

Baca Juga:

"MotoGP bukan hanya tentang balapan, tetapi juga tentang warisan berharga bagi Indonesia yang memberi manfaat nyata bagi olahraga, pariwisata, dan kebanggaan nasional," ujar Erick.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menegaskan bahwa ajang MotoGP telah memberikan dampak nyata bagi daerah.

Menpora Erick Thohir mengatakan MotoGP Mandalika memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi sportainment dunia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Mandalika  menpora erick thohir  Marc Marquez  Pertamina  Destinasi Wisata 
BERITA MOTOGP MANDALIKA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp