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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Marc Marquez Sempat Didekati Honda, Mengapa Reuni Itu Tak Pernah Terjadi?

Rabu, 01 Juli 2026 – 13:45 WIB
MotoGP: Marc Marquez Sempat Didekati Honda, Mengapa Reuni Itu Tak Pernah Terjadi? - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: motogp

jpnn.com - Marc Marquez mengungkap fakta menarik di balik keputusan besarnya bertahan bersama Ducati.

The Baby Alien ternyata sempat dihubungi Honda sebelum akhirnya menandatangani kontrak baru dengan pabrikan asal Italia tersebut.

Marquez mengakui komunikasi dengan mantan timnya memang sempat terjalin. Namun, pembicaraan tersebut tidak pernah berkembang menjadi proses negosiasi yang serius.

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"Honda akan selalu menjadi Honda bagi saya. Banyak orang di sana yang masih saya kenal dengan baik."

"Namun, kami tidak pernah duduk bersama dalam pembicaraan resmi karena sejak awal saya ingin mengetahui lebih dahulu rencana Ducati," jelasnya.

Pembalap asal Spanyol itu menegaskan Ducati menjadi pilihan utamanya selama tim Borgo Panigale masih menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya.

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"Kalau Ducati memberikan proyek yang membuat saya nyaman dan menunjukkan bahwa mereka menghargai saya, saya tidak punya alasan untuk mencari tempat lain," tambahnya.

Pemenang enam gelar MotoGP bersama Honda tersebut tidak menampik bahwa kembali ke pabrikan Jepang akan menjadi kisah yang penuh emosi.

Marc Marquez mengungkap fakta menarik di balik keputusan besarnya bertahan bersama Ducati.

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TAGS   Marc Marquez  Marquez  MotoGP  Honda  Ducati  MotoGP 2026 
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