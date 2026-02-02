Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Marco Bezzecchi Memperpanjang Masa Kerja Bersama Aprilia Racing hingga 2027

Selasa, 03 Februari 2026 – 00:05 WIB
MotoGP: Marco Bezzecchi Memperpanjang Masa Kerja Bersama Aprilia Racing hingga 2027 - JPNN.COM
Marco Bezzecchi (kanan) di Sirkuit Mandalika. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - JAKARTA - Marco Bezzecchi mengaku sangat senang memperpanjang masa kerja bersama Aprilia Racing hingga musim 2027 mendatang.

Bezzecchi merupakan pembalap yang digadang-gadang akan masuk dalam projek jangka panjang Aprilia.

"Saya sangat senang telah memperbarui kontrak untuk dua tahun lagi. Sejak hari pertama saya menandatangani kontrak, saya memiliki tujuan untuk membangun proyek jangka panjang," ujar Bezzecchi dikutip dari laman MotoGP, Senin (2/2).

Baca Juga:

Ke depannya, pembalap asal Italia ini bisa memberikan performa yang terbaik dan bisa masuk dalam pengembangan projek RS-GP bersama dengan Aprilia.

"Saya senang telah mendapatkan dukungan dari seluruh tim dan seluruh pabrikan Noale. Saya berharap dapat memberi mereka banyak kegembiraan, seperti yang pasti akan mereka lakukan bersama saya," ungkap The Bezz, julukan Marco Bezzecchi.

Pembalap bernomor 72 tersebut menjalani musim yang sangat menjanjikan pada 2025 setelah mengunci peringkat ketiga klasemen akhir dengan perolehan 353 poin.

Baca Juga:

Torehan tersebut menjadi pencapaian terbaik yang diperoleh The Bezz selama tampil di kelas MotoGP.

Selain itu, Bezzecchi juga mengamankan tiga kemenangan grand prix,  yakni di Silverstone, Portimao, dan Valencia. Lalu juga mengunci total 15 podium selama musim 2025. (antara/jpnn)

Marco Bezzecchi mengaku sangat senang memperpanjang masa kerja bersama Aprilia Racing hingga musim 2027 mendatang.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Marco Bezzecchi  Aprilia racing  perpanjang kontrak 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp