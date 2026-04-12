MotoGP

MotoGP: Masa Depan Marc Marquez Diselimuti Tanda Tanya, Ducati Mulai Siapkan Pengganti?

Minggu, 12 April 2026 – 07:51 WIB
Marc Marquez. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Dinamika MotoGP kembali memanas seiring munculnya tanda tanya besar soal masa depan Marc Marquez bersama Ducati.

Di tengah performa yang belum stabil dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, Ducati kabarnya mulai menyiapkan skenario tanpa The Baby Alien.

Kontrak Marquez bersama Ducati sejatinya masih berlaku hingga akhir 2026.

Baca Juga:

Pembicaraan perpanjangan disebut-sebut sudah mengarah ke kesepakatan, tetapi situasi berubah karena faktor kebugaran Marquez yang belum sepenuhnya pulih.

Pembalap asal Spanyol itu masih bergelut dengan cedera yang dialaminya sejak insiden di Mandalika pada Oktober lalu.

Kondisinya makin rumit setelah kecelakaan yang terjadi di Austin, yang berdampak pada performanya di awal musim.

Baca Juga:

Hasilnya pun belum maksimal. Dari tiga seri pertama, Marquez belum sekali pun naik podium.

Catatan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai langkah selanjutnya dalam karier sang Juara Dunia sembilan kali.

Cedera dan performa menurun bikin posisi Marc Marquez tak aman? Ducati dikabarkan mulai siapkan skenario baru.

BERITA MARC MARQUEZ LAINNYA:

