MotoGP: Masa Depan Marc Marquez Diselimuti Tanda Tanya, Ducati Mulai Siapkan Pengganti?

Minggu, 12 April 2026 – 07:51 WIB

jpnn.com - Dinamika MotoGP kembali memanas seiring munculnya tanda tanya besar soal masa depan Marc Marquez bersama Ducati.

Di tengah performa yang belum stabil dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih, Ducati kabarnya mulai menyiapkan skenario tanpa The Baby Alien.

Kontrak Marquez bersama Ducati sejatinya masih berlaku hingga akhir 2026.

Pembicaraan perpanjangan disebut-sebut sudah mengarah ke kesepakatan, tetapi situasi berubah karena faktor kebugaran Marquez yang belum sepenuhnya pulih.

Pembalap asal Spanyol itu masih bergelut dengan cedera yang dialaminya sejak insiden di Mandalika pada Oktober lalu.

Kondisinya makin rumit setelah kecelakaan yang terjadi di Austin, yang berdampak pada performanya di awal musim.

Hasilnya pun belum maksimal. Dari tiga seri pertama, Marquez belum sekali pun naik podium.

Catatan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai langkah selanjutnya dalam karier sang Juara Dunia sembilan kali.