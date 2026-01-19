Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Pertamina Lubricants Ikut Tentukan Performa VR46 Racing Team

Senin, 19 Januari 2026 – 13:35 WIB
MotoGP: Pertamina Lubricants Ikut Tentukan Performa VR46 Racing Team - JPNN.COM
Portret Pertamina Enduro VR46 Racing Team livery terbaru. Foto: VR46.

jpnn.com - Kemitraan antara Pertamina Lubricants dan VR46 Racing Team terus berkembang dan memasuki fase yang makin strategis.

Kerja sama yang dimulai sejak 2024 itu tak lagi sekadar urusan sponsor, melainkan telah menyentuh aspek teknis yang berpengaruh langsung terhadap performa motor di lintasan.

Manajer Tim Pertamina Enduro VR46 Pablo Nieto menegaskan bahwa dukungan Pertamina Lubricants memiliki arti besar bagi tim milik Valentino Rossi tersebut.

Baca Juga:

Dia juga menyoroti peran penting penggemar MotoGP dari Indonesia yang memberi atmosfer positif setiap kali tim berkunjung.

"Kami sangat menghargai dukungan yang datang dari Indonesia."

"Setiap kali berada di sana, kami merasakan sambutan hangat seperti berada di rumah sendiri," ucap Nieto.

Baca Juga:

Nieto menyebut apresiasi tersebut ingin dibalas dengan pencapaian maksimal di atas trek.

Menurutnya, performa kompetitif menjadi cara terbaik untuk menghormati dukungan yang telah diberikan.

Kemitraan antara Pertamina Lubricants dan VR46 Racing Team terus berkembang dan memasuki fase yang makin strategis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   VR46  MotoGP  Pertamina  Pertamina Enduro VR46 Racing Team 
BERITA VR46 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp