MotoGP: Pertamina Lubricants Ikut Tentukan Performa VR46 Racing Team

Senin, 19 Januari 2026 – 13:35 WIB

jpnn.com - Kemitraan antara Pertamina Lubricants dan VR46 Racing Team terus berkembang dan memasuki fase yang makin strategis.

Kerja sama yang dimulai sejak 2024 itu tak lagi sekadar urusan sponsor, melainkan telah menyentuh aspek teknis yang berpengaruh langsung terhadap performa motor di lintasan.

Manajer Tim Pertamina Enduro VR46 Pablo Nieto menegaskan bahwa dukungan Pertamina Lubricants memiliki arti besar bagi tim milik Valentino Rossi tersebut.

Dia juga menyoroti peran penting penggemar MotoGP dari Indonesia yang memberi atmosfer positif setiap kali tim berkunjung.

"Kami sangat menghargai dukungan yang datang dari Indonesia."

"Setiap kali berada di sana, kami merasakan sambutan hangat seperti berada di rumah sendiri," ucap Nieto.

Nieto menyebut apresiasi tersebut ingin dibalas dengan pencapaian maksimal di atas trek.

Menurutnya, performa kompetitif menjadi cara terbaik untuk menghormati dukungan yang telah diberikan.