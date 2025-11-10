Close Banner Apps JPNN.com
MotoGP Portugal 2025: Ramalan Alex Marquez yang Jadi Kenyataan di Portimao

Senin, 10 November 2025 – 06:44 WIB
Alex Marquez memenangi Sprint Race MotoGP Portugal 2025. Foto: gresini racing

jpnn.com - Alex Marquez datang ke balapan utama MotoGP Portugal 2025 dengan modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada sesi sprint race.

Namun, segalanya berubah begitu lampu start padam. Marco Bezzecchi tampil tak tersentuh dan menjelma menjadi pembalap tercepat sepanjang balapan di Sirkuit Portimao, Minggu (9/11/2025) malam WIB.

Firasat Sejak Sesi Pemanasan

Alex mengaku dirinya sebenarnya sudah mencium tanda-tanda bahaya sejak sesi pemanasan.

Pada saat itulah dia melihat laju Bezzecchi dengan motor Aprilia tampak luar biasa.

Gelagat itu kemudian terbukti ketika balapan utama dimulai.

Bezzecchi langsung meluncur menjauh, tanpa memberi ruang sedikit pun bagi Alex untuk mendekat.

"Sejak warming-up sebenarnya saya sudah lihat Marco sangat cepat. Saya bahkan sempat bilang ke tim, ‘Ini bakal sulit'" ucap Alex dilansir Crash.

Aprilia Temukan 'Klik' di Hari Minggu

Alex menambahkan bahwa Aprilia dan Bezzecchi terlihat menemukan setelan yang sangat tepat untuk balapan hari Minggu.

Satu momen di sesi pemanasan berubah jadi kenyataan untuk Alex Marquez. Simak kisah lengkapnya.

