Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Prancis 2026: Arena Pembuktian Marco Bezzecchi dan Marquez Bersaudara

Selasa, 05 Mei 2026 – 11:20 WIB
MotoGP Prancis 2026: Arena Pembuktian Marco Bezzecchi dan Marquez Bersaudara - JPNN.COM
Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Seri kelima MotoGP 2026 akan bergulir akhir pekan nanti.

Para pembalap akan bersaing di MotoGP Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans pada 8–10 Mei.

Balapan ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinanti karena menghadirkan persaingan makin terbuka di papan atas.

Baca Juga:

Perhatian tertuju pada Marco Bezzecchi yang sebelumnya tampil dominan, tetapi mulai mendapat tekanan.

Di saat bersamaan, Alex Marquez justru menunjukkan peningkatan performa dengan merebut kemenangan penting pada seri terakhir di Spanyol.

Sementara itu, sang juara bertahan Marc Marquez masih belum menemukan hasil yang diharapkan pada race utama musim ini.

Baca Juga:

Meski sempat memberi harapan lewat performa kompetitif di sprint race, langkah The Baby Alien kembali terhenti akibat insiden di lintasan yang menghapus peluang meraih kemenangan.

Le Mans pun menjadi ajang pembuktian bagi ketiga pembalap tersebut.

MotoGP Prancis 2026 di Le Mans jadi ajang pembuktian Bezzecchi dan Marquez bersaudara. Siapa yang mampu mencuri perhatian kali ini?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  MotoGP Prancis  Marco Bezzecchi  Marquez  MotoGP 2026 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp