MotoGP Prancis 2026: Le Mans Jadi Petaka, Marc Marquez Absen di Dua Balapan Penting

Minggu, 10 Mei 2026 – 07:56 WIB
Marc Marquez/ Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Kecelakaan yang dialami Marc Marquez pada sprint race MotoGP Prancis 2026 membawa konsekuensi serius.

Insiden tersebut terjadi di pengujung sprint race yang digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu (9/5/2026).

Saat sedang berupaya menuntaskan lomba, Marquez kehilangan kendali seusai motornya mengalami highside hingga terjatuh keras ke lintasan.

Benturan itu memaksanya menghentikan balapan lebih awal. Marquez bahkan tampak kesulitan berjalan saat meninggalkan area trek menuju paddock.

Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kondisi Marquez dinyatakan belum memungkinkan untuk turun balapan dalam waktu dekat.

"Marc Marquez dinyatakan tidak fit karena patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya."

"Dia akan absen di MotoGP Prancis dan MotoGP Catalunya 2026," bunyi pernyatan MotoGP.

Cedera pada bagian metatarsal kelima kaki kanan menjadi alasan utama Ducati dan tim medis mengambil keputusan tersebut.

