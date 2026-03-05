Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Qatar 2026 Belum Aman, Dorna Siapkan Skenario

Kamis, 05 Maret 2026 – 17:42 WIB
MotoGP Qatar 2026 Belum Aman, Dorna Siapkan Skenario
Rider MotoGP 2026 berpose. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Dorna Sports selaku promotor MotoGP mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan terkait penyelenggaraan seri Qatar musim 2026.

Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum stabil membuat agenda balapan tersebut berada dalam pemantauan ketat.

MotoGP Qatar 2026 yang digelar di Lusail International Circuit sebenarnya masuk dalam kalender awal musim.

Balapan itu direncanakan berlangsung pada 10–12 April sebagai putaran keempat setelah seri di Brasil dan Amerika Serikat.

Namun, eskalasi konflik di kawasan Teluk, yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi pihak penyelenggara.

Kondisi tersebut membuat Dorna harus menunggu perkembangan terbaru sebelum memastikan balapan tetap berjalan sesuai jadwal.

CEO Dorna sekaligus pimpinan MotoGP Sports Entertainment Carmelo Ezpeleta mengakui bahwa situasi yang terjadi saat ini membuat penyelenggara sulit mengambil keputusan cepat.

"Kalau memang perlu mengubah tanggal, itu bukan masalah besar. Kami selalu menyiapkan rencana cadangan untuk situasi seperti ini," ucap Ezpeleta dilansir Crash.

MotoGP Qatar  MotoGP  MotoGP 2026  Qatar  Amerika Serikat vs Iran 
