MotoGP: Saat Pertama Naik Ducati, Marc Marquez Diliputi Keraguan Besar, Kenapa?

Jumat, 24 April 2026 – 05:38 WIB

jpnn.com - Perjalanan karier Marc Marquez di MotoGP ternyata menyimpan satu momen yang tak terlupakan.

Namun, bukan saat meraih gelar, melainkan ketika menghadapi ketidakpastian.

Pembalap asal Spanyol itu mengaku rasa tegang paling besar justru dirasakan saat pertama kali menunggangi motor Ducati dalam sesi tes di Valencia pada penghujung 2023.

Baca Juga: MotoGP Spanyol Jadi Pertaruhan Besar Marc Marquez

Momen tersebut menjadi titik awal babak baru Marquez setelah bertahun-tahun identik dengan Honda.

Sejak debut pada 2013, Marquez membangun reputasi besar bersama pabrikan Honda dengan mengoleksi enam gelar juara dunia.

Namun, cedera serius yang dialaminya pada 2020 serta performa motor yang tak lagi kompetitif, membuatnya memilih mencari tantangan baru.

Keputusan itu berujung pada kepindahan ke tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing untuk musim 2024.

Meski terdengar menjanjikan, langkah tersebut justru diiringi tekanan besar, terutama saat dia harus membuktikan diri di atas motor yang benar-benar berbeda.