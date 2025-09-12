MotoGP San Marino, 4 Pembalap Indonesia Akan Berlaga di 3 Kelas Bergengsi

Jumat, 12 September 2025 – 09:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Para pembalap muda Indonesia akan mencatatkan sejarah di balap dunia MotoGP, dengan mengisi 3 dari 4 kelas Grand Prix World Championship di Misano World Circuit Simoncelli, Italia, pada 13-14 September 2025.

Para rider muda itu meliputi Mario Suryo Aji, Fadillah Arbi Aditama, Veda Ega Pratama, dan M. Kiandra Ramadhipa.

Keempat pembalap muda itu akan bertarung di kelas GP Moto2, GP Moto3, dan Red Bull MotoGP Rookies Cup (RBRC).

Setelah comeback di ajang GP Moto2 Catalunya 2025 seusai pemulihan cedera bahu selama 3 bulan, Mario Aji mampu menyelesaikan balapannya dengan penuh perjuangan.

Pembalap binaan Astra Honda Racing School (AHRS) itu akan fokus mengejar ketertinggalannya di seri Grand Prix, San Marino, Misano.

“Setelah menjalani balap di putaran sebelumnya dengan baik, percaya diri saya bangkit lagi di minggu ini."

"Target balapan di minggu ini mengembalikan feeling dan mengejar ritme dari pembalap-pembalap lainnya agar lebih kompetitif di seri Asia. Saya akan berikan yang terbaik di setiap sesinya,” ujar Mario melalui keterangan AHM, Jumat (12/9).

Fadillah Arbi Aditama yang saat ini bersaing di GP moto3 juga bertekad tampil optimal.