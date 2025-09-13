MotoGP San Marino: Bagnaia Optimistis Lebih Kompetitif di Misano

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Ducati Francesco Bagnaia optimistis bisa lebih kompetitif ketika membalap di Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli, Italia, dalam MotoGP San Marino 2025.

Bagnaia menyampaikan itu ketika dia melaju ke kualifikasi 2 (Q2) setelah menyelesaikan sesi latihan di posisi keempat dengan catatan waktu 1 menit 30,710 detik.

“Kami tahu bahwa di sini, dibandingkan dengan dua balapan terakhir, kami akan lebih kompetitif,” kata pembalap asal Italia itu dikutip dari laman resmi Ducati Corse, Sabtu (13/9).

Baca Juga: Pembalap Paling Kencang di FP1 MotoGP San Marino Kecelakaan

Bagnaia meraih dua kali kemenangan di sirkuit ini, yakni musim 2021 dan 2022.

Pada 2023, Jorge Martin meraih kemenangan di sirkuit ini, baik di Sprint maupun di balapan utama.

Satu tahun kemudian, Bagnaia finis di posisi kedua di Sprint dan balapan utama, setelah dia dikalahkan Martin dan Marc Marquez.

Kendati tak bisa menang dalam dua musim terakhir, juara dunia 2022 dan 2023 itu merasa Sirkuit Misano menawarkan hal positif untuk motornya.

“Trek Misano menawarkan tingkat cengkeraman yang lebih tinggi, yang mengurangi banyak masalah yang kami hadapi sebelum datang ke sini,” ungkapnya.