Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP San Marino, Marc Marquez Berambisi Menang di Sirkuit Misano

Jumat, 12 September 2025 – 08:53 WIB
MotoGP San Marino, Marc Marquez Berambisi Menang di Sirkuit Misano - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Erwin Scheriau/APA/AFP

jpnn.com - JAKARTA - MotoGP San Marino akan berlangsung di Sirkuit Misano mulai Jumat (12/9) hingga Minggu (14/9). 

Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menyebut Sirkuit Misano sangat cocok dengan gaya balapannya.

Dia sudah tidak sabar untuk meraih kemenangan di Sirkuit Misano.

Baca Juga:

Adapun Sirkuit Misano merupakan kandang dari Ducati.

Misano menjadi sirkuit dengan karakteristik yang cocok dengan motor tim pabrikan Italia tersebut karena menuntut kecepatan.

"Misano, di sisi lain, adalah sirkuit yang lebih cocok dengan gaya saya. Akhir pekan ini saya berambisi menang dan (kemenangan) akan didedikasikan untuk semua fan Ducati. Saya tidak sabar untuk kembali ke jalur," kata Marc Marquez dikutip dari Ducati, Jumat (12/9).

Baca Juga:

Marc kini menatap GP San Marino dengan hasil yang cukup menjanjikan setelah finis di podium kedua pada GP Catalunya.

Meski gagal mempertahankan kemenangan beruntunnya karena gagal menyalip pembalap Gresini Racing Alex Marquez di Sirkuit Catalunya, Marc tetap percaya diri bahwa performanya tidak akan menurun.

Menjelang MotoGP San Marino, Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menyebut Sirkuit Misano sangat cocok dengan gaya balapannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  MotoGP San Marino  Marc Marquez  sirkuit misano 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp