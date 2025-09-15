MotoGP San Marino: Motor Balap Yamaha V4 Belum Optimal, Augusto Beri Catatan

Senin, 15 September 2025 – 20:51 WIB

jpnn.com, MISANO - Motor balap Yamaha bermesin V4 belum menunjukkan hasil bagus. Pekerjaan rumah masih banyak menunggu.

Test rider Yamaha, Augusto Fernandez, menyebut masih ada beberapa hal yang belum maksimal di sistem dapur pacu terbaru itu.

Augusto tampil sebagai pembalap wildcard dan sudah mulai menguji coba V4.

Augusto berhasil menyelesaikan balapan 27 lap di posisi ke-14 dan sukses mencetak dua poin dalam seri MotoGP San Marino.

"Balapan itu sulit di mana segalanya terjadi pada saya, termasuk konsumsi bahan bakar, masalah kopling, dan getaran pada tahap awal," kata Augusto Fernandez.

"Ini pertama kalinya kami melihat balapan motor baru dan jelas baru permulaan, tetapi itu tidak menyenangkan karena sejak putaran ke-10 saya harus mengatur bahan bakar."

Kendati demikian, rider 27 tahun itu masih berusaha berprasangka baik dan yakin akan potensi motor baru Yamaha di musim-musim depan.

"V4 memang memiliki banyak potensi, tetapi responsnya sangat bervariasi tergantung suhu dan kondisi lintasan," jelas dia.