Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Spanyol: Cek Klasemen & Simak Pernyataan Jorge Martin

Rabu, 22 April 2026 – 09:02 WIB
Jorge Martin. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - JEREZ - MotoGP Spanyol 2026 tampaknya bakal ketat dan sarat drama.

Itu lantaran banyak faktor, di antaranya:

  • MotoGP Spanyol merupakan seri setelah libur panjang. Tim dan pembalap pasti punya waktu untuk mengevaluasi penampilan di tiga seri sebelumnya.
  • MotoGP Spanyol menjadi panggung pembuktian buat Aprilia, khususnya Marco Bezzecchi, apakah penampilan gila di tiga seri sebelumnya cuma kebetulan lantaran banyak pesaing yang masih 'pemanasan'.
  • MotoGP Spanyol adalah seri pertama atau pembuka tur Eropa, yang biasanya membuat pembalap lebih nyaman dan fit, lantaran tidak perlu waktu lama dan menguras tenaga untuk pindah 'benua' saat pergantian seri.

Selain tiga faktor itu, MotoGP Spanyol juga akan menjadi momen penting buat Jorge Martin.

Di Jerez lah seharusnya Martin mengumumkan bahwa dirinya kandidat Juara Dunia MotoGP 2026.

Lihat klasemen di bawah. Martin sudah menunjukkan tanda bahwa dia mulai menyatu dengan Aprilia, hal yang tak terjadi musim lalu.

Martin memulai musim MotoGP 2026 dengan kuat dan hanya tertinggal empat poin dari si pemuncak, yaitu rekan satu timnya, Marco Bezzecchi.

Aprilia dan Bezzecchi mungkin tak menyangka Martin nongkrong di anak tangga kedua klasemen.

MotoGP Spanyol yang merupakan salah satu balapan kandangnya, bisa menjadi tempat yang tepat memompa nafsu Martin.

Lihat ke mari klasemen MotoGP, jadwal MotoGP Spanyol, dan pernyataan bernada ancaman dari Jorge Martin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Spanyol  MotoGP  Klasemen MotoGP  Jorge Martin 
BERITA MOTOGP SPANYOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp