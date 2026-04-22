MotoGP Spanyol Jadi Pertaruhan Besar Marc Marquez

Rabu, 22 April 2026 – 07:36 WIB

jpnn.com - JEREZ - Seri ke-4 MotoGP 2026 bakal hadir di Sirkuit Jerez, yakni MotoGP Spanyol akhir pekan ini.

MotoGP Spanyol merupakan seri pembuka tur Eropa setelah tiga seri sebelumnya berlangsung di Thailand, Brasil, dan Amerika Serikat.

Balapan di Spanyol bakal menjadi pertaruhan besar banyak hal.

Libur atau jeda nyaris sebulan setelah MotoGP AS pun membuat MotoGP Spanyol makin berpotensi 'ramai'.

Publik menunggu Aprilia. Apakah dominasi Aprilia di tiga seri awal kebetulan lantaran pabrik lain belum panas atau memang karena bukti keperkasaan?

Jeda pun membuat si petahana Marc Marquez punya waktu fokus kepada pemulihan cedera, memperbaiki mental membalap, dan beradaptasi dengan motor Ducati 2026.

Legenda MotoGP Giacomo Agostini memprediksi Marc akan kembali ke performa terbaiknya, di Spanyol, salah satu balapan kandangnya.

Agostini si juara dunia 8 kali itu menilai MotoGP Spanyol merupakan garis start buat Marc Marquez musim ini.