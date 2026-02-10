Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Terancam Tersingkir, Franceco Bagnaia Masih Punya Tempat di Ducati?

Selasa, 10 Februari 2026 – 05:49 WIB
Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Posisi Francesco Bagnaia di Ducati tengah disorot.

Di saat kontraknya mendekati akhir, muncul nama Pedro Acosta yang disebut-sebut siap mengambil kursi pembalap Ducati mulai MotoGP 2027.

Kontrak Bagnaia bersama Ducati akan berakhir pada akhir musim 2026. Hal serupa juga dialami Marc Marquez, yang membuat pabrikan asal Borgo Panigale mulai bergerak cepat membuka pembicaraan.

Di sisi lain, nama Pedro Acosta mencuat sebagai target besar Ducati.

Pembalap muda KTM itu kabarnya menjadi proyek jangka panjang tim berjuluk Si Merah tersebut.

Bagnaia mengakui performanya pada MotoGP 2025 tidak sepenuhnya membantu posisinya dalam proses negosiasi.

"Kami masih dalam tahap pembicaraan, tetapi hasil musim lalu jelas bisa membuat posisi saya kurang menguntungkan dalam proses negosiasi kontrak," ucap Pecco -sapaan Bagnaia- dilansir Crash.

Pembalap asal Italia itu menilai situasi kontrak di MotoGP sangat bergantung pada momentum dan hasil terakhir yang dicatatkan pembalap di lintasan.

Rumor transfer mengguncang Ducati. Francesco Bagnaia mengakui situasi kontraknya tak mudah di tengah godaan tim lain

