Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Balap Michael Schumacher Laku Dilelang Seharga Rp 1,2 Miliar, Wow!

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:04 WIB
Motor Balap Michael Schumacher Laku Dilelang Seharga Rp 1,2 Miliar, Wow! - JPNN.COM
Honda CBR1000RR Fireblade milik Michael Schumacher. Foto: rmsotheby

jpnn.com - Motor balap milik Michael Schumacher, Honda CBR1000RR Fireblade telah terjual di ajang lelang RM Sotheby’s, dengan harga dua kali lipat dari estimasi awal.

Motor balap sang juara dunia Formula 1 tujuh kali tersebut awalnya dipatok di kisaran USD30.000–USD40.000 atau setara Rp495 juta - Rp 660 juta.

Ternyata, superbike eksklusif itu terjual seharga USD 75.000 atau setara Rp1,2 miliar.

Baca Juga:

Motor milik Schumacher itu hasil racikan Holzhauer Racing Performance (HRP), yang siap digeber di lintasan.

Beberapa ubahan teknis meliputi sistem kontrol traksi dan kontrol wheelie berbasis ECU, quick shifter, sistem pendingin oli, airbox khusus, hingga knalpot Akrapovi? berbahan titanium.

Semua modifikasi tersebut dirancang untuk menunjang performa maksimal Schumacher dalam sesi uji coba pribadi.

Baca Juga:

Motor dengan odometer 3.730 km itu sempat digunakan langsung oleh Schumacher, yang terlihat dalam sejumlah dokumentasi foto yang turut disertakan dalam daftar lelang.

Unit Sang Maestro F1 itu juga dijual bersama helm Schuberth serta sarung tangan balap yang ditandatangani langsung oleh sang legenda.

Motor balap milik Michael Schumacher, Honda CBR1000RR Fireblade telah terjual di ajang lelang RM Sotheby’s, dengan harga dua kali lipat dari estimasi awal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motor balap Michael Schumacher  Michael Schumacher  Honda CBR1000RR Fireblade  Legenda F1 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp