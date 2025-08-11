Motor Balap Michael Schumacher Laku Dilelang Seharga Rp 1,2 Miliar, Wow!

Senin, 11 Agustus 2025 – 19:04 WIB

jpnn.com - Motor balap milik Michael Schumacher, Honda CBR1000RR Fireblade telah terjual di ajang lelang RM Sotheby’s, dengan harga dua kali lipat dari estimasi awal.

Motor balap sang juara dunia Formula 1 tujuh kali tersebut awalnya dipatok di kisaran USD30.000–USD40.000 atau setara Rp495 juta - Rp 660 juta.

Ternyata, superbike eksklusif itu terjual seharga USD 75.000 atau setara Rp1,2 miliar.

Motor milik Schumacher itu hasil racikan Holzhauer Racing Performance (HRP), yang siap digeber di lintasan.

Beberapa ubahan teknis meliputi sistem kontrol traksi dan kontrol wheelie berbasis ECU, quick shifter, sistem pendingin oli, airbox khusus, hingga knalpot Akrapovi? berbahan titanium.

Semua modifikasi tersebut dirancang untuk menunjang performa maksimal Schumacher dalam sesi uji coba pribadi.

Motor dengan odometer 3.730 km itu sempat digunakan langsung oleh Schumacher, yang terlihat dalam sejumlah dokumentasi foto yang turut disertakan dalam daftar lelang.

Unit Sang Maestro F1 itu juga dijual bersama helm Schuberth serta sarung tangan balap yang ditandatangani langsung oleh sang legenda.