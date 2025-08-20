Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Balap Nicky Hayden dengan Tampilan Patriotik dan Tanpa Sponsor Dilelang

Rabu, 20 Agustus 2025 – 09:15 WIB
Motor Balap Nicky Hayden dengan Tampilan Patriotik dan Tanpa Sponsor Dilelang - JPNN.COM
Motor balap Nicky Hayden dilelang. Foto: rmsotheby’s

jpnn.com - RM Sotheby’s melelang motor balap Ducati Desmosedici GP08 milik mendiang Nicky Hayden dengan harga yang fantastis.

Harga yang diperkirakan tertera di katalog antara USD 225 ribu hingga USD 325 ribu atau setara Rp 3,6 miliar sampai - Rp 5,2 miliar.

Nominal fantastis itu bukan sekadar karena statusnya sebagai motor MotoGP, tetapi juga nilai historis yang melekat pada sang legenda berjuluk Kentucky Kid.

Baca Juga:

Motor tersebut menjadi penghormatan indah bagi Nicky Hayden yang meninggal dunia pada 2017.

Motor diproduksi di pabrik Ducati pada tahun 2010 dengan rangka asli buatan Juli 2008.

Livery Stars and Stripes yang melekat di bodi motor identik dengan tunggangan Hayden saat debutnya bersama Ducati di Valencia, setelah hengkang dari Honda HRC.

Baca Juga:

GP8 berasal dari inventaris motor GP7 dan GP8 yang komponennya diperoleh langsung dari tim pabrikan Ducati pada 2010.

Desmosedici GP08 ini juga dilengkapi tangki bahan bakar asli yang digunakan Hayden ketika balapan, serta detail komponen otentik Ducati MotoGP.

RM Sotheby’s melelang motor balap Ducati Desmosedici GP08 milik mendiang Nicky Hayden dengan harga yang fantastis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   motor balap Nicky Hayden  Nicky Hayden  MotoGP  Legenda MotoGP  ducati desmosedici GP8 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp