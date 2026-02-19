Motor Curian di Jakarta Barat Dibawa ke Banten

jpnn.com, JAKARTA - Satreskrim Polsek Grogol Petamburan menangkap pelaku pencurian dua sepeda motor.

Pencurian itu terjadi di Jalan dr. Susilo Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Tim Opsnal kami mengamankan dua motor dan satu pelaku yang berinisial S, 31 tahun, laki-laki, perannya adalah joki," kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan kepada wartawan, Rabu.

Dia mengatakan dalam aksi pencurian yang terjadi pada Kamis (12/2) itu, pelaku S berperan membawa motor hasil curian ke wilayah Banten.

Motor itu hasil pencurian oleh rekannya yang hingga kini masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kami mengamankan pelaku tersebut (S) di daerah Banten, tepatnya di daerah Cilegon," kata Alex.

Awalnya, kata Alex, sepeda motor korban tengah diparkir di depan Kantor Pos Jalan dr Susilo Raya.

Kemudian pelaku berinisial H (eksekutor) mengintai motor tersebut. Setelah melihat adanya peluang dan tidak adanya orang atau saksi di sekitarnya, langsung saja pelaku mengeksekusi motor dengan kunci leter T.