Motor Hangus Terbakar di Jalan Panglima Sudirman Surabaya, Ini Penyebabnya

Minggu, 31 Mei 2026 – 11:48 WIB
jpnn.com, SURABAYA - Sepeda motor Yamaha MT25 bernomor polisi L 5908 CF mengalami kebakaran hebat hingga hangus, Minggu (31/5). Insiden itu terjadi pukul 08.32 WIB di Jalan Panglima Sudirman, Surabaya.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan setelah menerima laporan itu, satu unit diterjunkan untuk memadamkan api.

"Unit Tempur Pos Grudo tiba di TKK langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim.

Rokhim menjelaskan kejadian itu bermula saat pemilik motor bernama Muhamad Fajar Kurniawan warga Gunung Anyar berkendara di Jalan Panglima Sudirman.

"Saat berkendara motor tiba-tiba terasa panas, lalu pemilik berhenti dan turun dari motor seketika api muncul dan sudah coba dibantu menggunakan APAR milik warga setempat, tetapi tetap tidak berhasil," katanya.

Melihat kobaran api yang semakin membesar, warga yang melihat kejadian itu langsung menghubungi 112 untuk meminta bantuan DPKP Surabaya. 

"Dugaan sementara karena korsleting listrik pada mesin," jelasnya.

Beruntungya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Api pokok padam pukul  08.39 WIB. Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 08.47 WIB. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ardini Pramitha

