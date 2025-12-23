Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez

Selasa, 23 Desember 2025 – 05:52 WIB
Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc Marquez - JPNN.COM
Tampak depan motor Ducati Panigale V4 edisi Replika Juara Dunia Marquez 2025. Foto: X/DucatiMotor.

jpnn.com - Ducati memberikan penghormatan istimewa atas keberhasilan Marc Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2025.

Pabrikan asal Italia tersebut resmi memperkenalkan Panigale V4 Replika Juara Dunia Marquez 2025, sebuah edisi terbatas yang merepresentasikan langsung motor balap Desmosedici di ajang MotoGP.

Produksi Super Terbatas, Penuh Sentuhan Personal Marc Marquez

Keistimewaan motor ini langsung terasa dari jumlah produksinya yang sangat terbatas. Ducati hanya merakit 293 unit untuk pasar global.

Setiap unit dibekali livery khusus serta sentuhan personal berupa tanda tangan asli Marc Marquez yang tersemat di bagian tangki bahan bakar dan dilapisi pelindung transparan.

Motor Ini Bukan untuk Semua Orang, Ducati Persembahkan Replika Kuda Besi Marc MarquezPenampakan Ducati Panigale V4 Replika Juara Dunia Marquez 2025. Foto: X/DucatiMotor

Dari sisi tampilan, Panigale V4 edisi spesial ini tampil lebih agresif dibanding versi standar.

Ducati mengadopsi sidepod aerodinamis yang mengacu pada desain motor MotoGP, dengan fungsi utama meningkatkan kestabilan saat bermanuver di kecepatan tinggi dan membantu performa ketika melibas tikungan.

Tak hanya menjual eksklusivitas visual, Ducati juga menjanjikan pengalaman premium bagi pemiliknya.

TAGS   Ducati  Ducati Panigale V4  Panigale V4 Marquez  Marc Marquez  MotoGP 
