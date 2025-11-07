Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Listrik Anyar United MT1500 Diklaim Lincah untuk Perkotaan

Jumat, 07 November 2025 – 18:38 WIB
Motor Listrik Anyar United MT1500 Diklaim Lincah untuk Perkotaan
Motor listrik United MT1500. Foto: united e-motor

jpnn.com, JAKARTA - United MT1500, skuter listrik terbaru dari United E-Motor — yang dikembangkan oleh PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD), hadir sebagai jawaban atas gaya hidup urban.

Dengan tenaga 2.700 watt dan kecepatan maksimal 70 kpj, motor diklaim lincah di perkotaan.

Sekali isi penuh, baterainya yang berkapasitas 72 V 20 Ah sanggup menempuh hingga 80 kilometer — cukup untuk aktivitas harian tanpa drama.

Namun, bukan hanya efisiensi yang jadi daya tariknya. United MT1500 dirancang dengan pendekatan “universal comfort”.

Desainnya elegan dan tetap praktis, tinggi joknya pas untuk semua postur tubuh, termasuk pengendara perempuan.

Pilihan warnanya pun menggoda: mulai dari Spectre Silver yang futuristik hingga Cobalt Blue nan berani.

“Kami ingin menghadirkan motor listrik yang bukan sekadar alat transportasi, tapi juga pengalaman berkendara yang menyenangkan, aman, dan stylish,” ucap General Manager United E-Motor Andry Dwinanda, melalui keterangannya, Jumat (7/11).

Fitur-fiturnya juga menunjukkan keseriusan United dalam merancang kendaraan listrik yang fungsional.

