JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Listrik India dengan Performa Gahar dan Fitur Pintar ADAS

Jumat, 22 Agustus 2025 – 17:27 WIB
Motor Listrik India dengan Performa Gahar dan Fitur Pintar ADAS - JPNN.COM
Motor listrik Ola S1 Pro Sport. Foto: ola

jpnn.com - Ola Electric kembali meramaikan pasar motor listrik kompak lewat kehadiran Ola S1 Pro Sport yang disebut mengadopsi teknologi pintar Advanced Driver Assistance System (ADAS).

Fitur ADAS yang ada di Ola S1 Pro Sport terdiri dari adaptive cruise control, peringatan tabrakan depan, peringatan keluar jalur, hingga kontrol traksi. Fitur-fitur itu memang lazim di mobil modern.

Ola juga melengkapi S1 Pro Sport dengan pilihan tiga mode berkendara yang bisa disesuaikan kondisi jalan, seperti Rain, Urban, dan Track.

Motor listrik premium dengan slogan “All Rounder. All Sport” itu diracik ala sport dengan fairing serat karbon dan kaca depan.

Kesan itu juga diperkuat lewat spoiler baru dan pelek alloy 14 dengan tapak ban lebar.

Menariknya, Ola S1 Pro Sport ditanami kamera depan serta sensor yang mampu merekam, bahkan melakukan live streaming perjalanan.

Ola juga melengkapinya dengan sistem pencahayaan full LED, daytime running light baru, jok setinggi 791 mm, bagasi 34 liter, serta desain jok monolitik dengan sandaran punggung.

Dari sisi performa, motor listrik yang didukung baterai 5,2 kWh mampu digeber di kecepatan maksimal 152 kpj dengan jarak tempuh sejauh 320 km dalam sekali pengisian daya.

Motor listrik India  Ola Electric  Ola S1 Pro Sport  Fitur ADAS 
