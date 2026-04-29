Motor Listrik Ini Digeber Lebih dari 150Km, Sisa Baterainya Bikin Kaget

Jumat, 01 Mei 2026 – 00:17 WIB

jpnn.com, BOGOR - Yadea Indonesia melakukan pengujian pada dua motor listrik andalannya, yakni Osta P dan Velx U dengan rute Bandung-Bogor, Jawa Barat.

Pengujian itu menjadi bukti nyata kemampuan motor listrik asal Tiongkok itu menaklukkan perjalanan antarkota dengan berbagai kondisi jalan yang menantang.

Yadea Osta P dan Velax U hanya melakukan satu kali pengisian penuh di awal pada saat pengujian ini.

Hasilnya, Yadea Osta P mencatat jarak tempuh 153 kilometer dengan sisa baterai 13%, sedangkan Velax U mencapai 156 kilometer dengan sisa baterai 23%.

Capaian itu menunjukkan efisiensi energi yang optimal dalam kondisi penggunaan nyata.

VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan pengujian tersebut membuktikan bahwa kendaraan listrik Yadea telah diverifikasi melalui uji lapangan aktual.

"Yadea menjadi satu-satunya merek dengan jangkauan teruji lebih dari 150 kilometer di Indonesia, yang menegaskan kekuatan teknologi serta daya tahan ultra-jauh kami,” ujar Andy Luo dalam siaran persnya, Kamis (30/4).

Dia menambahkan dua motor listrik itu melewati beragam kondisi jalan dan situasi lalu lintas kompleks, mulai dari rute perkotaan hingga jalur menanjak dan berkelok.