Motor Listrik Pertama Royal Enfield Diuji Coba di Pegunungan India, Siap Mengaspal

Senin, 25 Agustus 2025 – 14:47 WIB

jpnn.com - Royal Enfield mengunggah video resmi dari kegiatan mereka dalam pengujian motor listrik pertamanya, Flying Flea C6 di Pegunungan Ladakh, India.

Dalam video, Flying Flea C6 dengan sigap melewati berbagai rintangan mulai dari tanjakan curam, turunan tajam, dan tikungan ekstrem.

Dalam pengujian, Flying Flea C6 diuji dalam mode Eco dan Sport, bahkan dengan penumpang.

Hasilnya, motor diklaim tetap responsif saat mendaki bukit, mulus di turunan, dan penyaluran dayanya tidak mengalami keterlambatan.

Cukup menjanjikan untuk motor listrik yang diuji di medan menantang seperti Ladakh di India.

Nama Flying Flea sendiri diambil dari sejarah panjang Royal Enfield saat Perang Dunia II, ketika perusahaan memproduksi sepeda motor mungil yang cukup ringan untuk diterjunkan dengan parasut.

Namun, Royal Enfield Flying Flea C6 tidak diperuntukkan untuk kebutuhan perang.

Royal Enfield Flying Flea C6 disiapkan menjadi motor urban yang cocok di perkotaan, praktis, dan ringkas dikendarai.