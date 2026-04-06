Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Listrik Yadea Osta Makin Dilirik, Gak Ribet

Kamis, 16 April 2026 – 00:12 WIB
Motor listrik Yadea Osta mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setelah menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih praktis.

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik Yadea Osta mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setelah menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan diklaim jangkauan yang jauh.

Yadea Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor inovasi motor listrik pintar di tanah air, melalui kehadiran motor listrik Osta.

Dua dari ribuan konsumen yang sudah melakukan pemesanan, yakni Jonathan Alden dan N Lidiyawati turut membagikan pengalamannya seusai menjajal skutik listrik asal Tiongkok itu selama satu bulan penggunaan.

Baca Juga:

Jonathan mengungkapkan bahwa penggunaan Yadea Osta memberikan perubahan signifikan dalam aktivitas mobilitasnya.

“Ini motor listrik yang game changing. Semua jadi lebih praktis, lebih mudah, hemat tenaga, dan jauh lebih efisien,” ujar Alden.

Dia menilai bahwa Osta mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan modern.

Baca Juga:

Sementara itu, N Lidiyawati menyoroti sisi praktis dan kemudahan penggunaan, khususnya bagi pengendara perempuan.

“Cocok banget buat yang gak mau ribet. Nyalainnya cuma 1 detik, dan fitur mundurnya sangat membantu saat parkir. Buat aku yang gak terlalu tinggi, ini benar-benar memudahkan,” jelas Lidiyawati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yadea Osta  motor listrik  Yadea Indonesia  Perempuan 
BERITA YADEA OSTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp