Motor Listrik Yadea Osta Makin Dilirik, Gak Ribet

Kamis, 16 April 2026 – 00:12 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik Yadea Osta mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setelah menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan diklaim jangkauan yang jauh.

Yadea Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor inovasi motor listrik pintar di tanah air, melalui kehadiran motor listrik Osta.

Dua dari ribuan konsumen yang sudah melakukan pemesanan, yakni Jonathan Alden dan N Lidiyawati turut membagikan pengalamannya seusai menjajal skutik listrik asal Tiongkok itu selama satu bulan penggunaan.

Jonathan mengungkapkan bahwa penggunaan Yadea Osta memberikan perubahan signifikan dalam aktivitas mobilitasnya.

“Ini motor listrik yang game changing. Semua jadi lebih praktis, lebih mudah, hemat tenaga, dan jauh lebih efisien,” ujar Alden.

Dia menilai bahwa Osta mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang relevan dengan kebutuhan modern.

Sementara itu, N Lidiyawati menyoroti sisi praktis dan kemudahan penggunaan, khususnya bagi pengendara perempuan.

“Cocok banget buat yang gak mau ribet. Nyalainnya cuma 1 detik, dan fitur mundurnya sangat membantu saat parkir. Buat aku yang gak terlalu tinggi, ini benar-benar memudahkan,” jelas Lidiyawati.