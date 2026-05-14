Motor Listrik Yadea Tak Hanya Bisa Digunakan di Perkotaan, Tetapi Siap Diajak Touring

jpnn.com, JAKARTA - Baterai motor listrik Yadea sudah terbukti keandalannya karena bisa menyelesaikan perjalanan dengan rute Bandung-Bogor sejauh lebih dari 150 kilometer.

Pada perjalanan tersebut, dua motor listrik Yadea, yaitu Osta P dan Velax sukses menuntaskan pengujian hanya dengan sekali pengisian daya baterai.

Hal itu untuk membuktikan anggapan yang selama ini bahwa motor listrik hanya bisa digunakan untuk perjalanan di perkotaan saja.

Namun, sekarang stigma itu berubah. Kedua motor listrik Yadea bisa dibawa touring Bandung-Bogor dengan melintasi sejumlah jalur yang beragam.

"Seluruh perjalanan dilakukan hanya dengan satu kali pengisian penuh di awal tanpa pengisian tambahan selama perjalanan," ujar VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo, Kamis (14/5).,

Dia menambahkan kehadiran kedua motor itu sejalan dengan komitmen Yadea untuk menghadirkan kendaraan listrik yang bukan hanya sebagai alternatif, tetapi berkembang menjadi solusi mobilitas utama yang efisien, nyaman, dan andal untuk penggunaan harian maupun perjalanan antarkota.

Salah satu keunggulan utama yang menjadi perhatian adalah efisiensi biaya operasional.

Dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin, motor listrik Yadea mampu menghadirkan penghematan biaya energi hingga 90%.