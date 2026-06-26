Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Listrik yang Digeber Wapres Gibran Hadir di PRJ 2026, Ada Promo Menarik

Jumat, 26 Juni 2026 – 19:25 WIB
Motor Listrik yang Digeber Wapres Gibran Hadir di PRJ 2026, Ada Promo Menarik - JPNN.COM
Motor listrik Yadea Velax H yang mencuri perhatian karena dikendarai oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming mejeng di PRJ 2026. Foto: Instagram/Gibran Rakabuming Raka

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik Yadea Velax H yang mencuri perhatian karena dikendarai oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungan kerja ke Papua mejeng di Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026.

Kini masyarakat yang ingin merasakan motor listrik asal Tiongkok itu bisa langsung dicoba.

Yadea memboyong Velax H itu ke pasar otomotif sebagai bentuk pembuktian yang sudah dipercaya kualitas, kenyamanan, dan performa motor listrik di berbagai kondisi jalan.

Motor yang ditunggangi Wapres Gibran itu ditenagai 2.000 watt dan baterai lithium berkapasitas 72V 30Ah.

Baca Juga:

Yadea VELAX H menawarkan akselerasi yang responsif, efisiensi energi yang baik, serta pengalaman berkendara yang nyaman untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak menengah.

Fitur modern seperti smart unlock, konektivitas aplikasi, GPS tracking, dan pembaruan OTA (Over The Air) turut melengkapi pengalaman berkendara yang lebih praktis.

Selain Velax H, Yadea juga menghadirkan dua varian lainnya dalam keluarga Velax Series.

Baca Juga:

Velax E hadir dengan baterai Graphene yang cocok untuk kebutuhan mobilitas harian yang efisien, sementara VELAX U menjadi varian tertinggi dengan teknologi Double Lithium Battery, performa motor yang lebih besar, serta kemampuan jelajah yang lebih jauh untuk pengguna dengan mobilitas tinggi.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Yadea Velax Series dipasarkan dengan harga Rp19,8 juta OTR untuk VELAX E, Rp22,8 juta OTR untuk Velax H, dan Rp39,8 juta OTR untuk Velax U.

Motor listrik Yadea Velax H yang mencuri perhatian karena dikendarai oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming mejeng di PRJ 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   wapres gibran  PRJ 2026  motor listrik  Yadea Velax 
BERITA WAPRES GIBRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp