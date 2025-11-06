Motor Matik Honda Diskon Gila-gilaan, ADV160 Lawas Tembus Rp 2 Jutaan

jpnn.com, TANGERANG - PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai main dealer Honda Jakarta-Tangerang kembali menghadirkan program bertajuk ‘Spesial Promo Pahlawan’ hingga akhir November 2025 mendatang.

Program itu memberikan potongan harga dan tenor khusus bagi konsumen yang ingin meminang motor Honda, terutama tipe matil (Automatic/AT).

Setiap konsumen yang membeli secara tunai akan mendapatkan diskon menarik. Sementara yang membeli kredit juga berkesempatan memperoleh potongan tenor dan mendapatkan benefit berupa voucher oli empat.

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita mengatakan kepuasan konsumen tidak berhenti hanya sampai di titik pembelian saja.

WMS selalu memperhatikan layanan purna jual agar unit konsumen selalu terjaga dan dalam kondisi prima.

"Promo setiap bulan terus akan kami hadirkan tetapi juga ada benefit lain yang bisa dimanfaatkan salah satunya melalui pemberian voucher oli,” ujar Olivia dalam siaran persnya, Kamis (6/11).



Tak hanya menawarkan diskon pembelian, WMS terus memperkuat layanan digitalnya lewat aplikasi WANDA melalui fitur ‘Test Ride’ guna memudahkan konsumen melakukan uji coba.

Kehadiran fitur ‘Test Ride’ di WANDA Apps, membantu konsumen untuk lebih paham dan mengetahui fitur juga spesifikasi produk sepeda motor Honda.

Fitur ini melengkapi berbagai fungsi digital yang sebelumnya telah tersedia di Asisten Virtual Honda (WANDA) seperti booking servis, pencarian dealer atau AHASS terdekat, hingga informasi mengenai promo terbaru. (ddy/jpnn)



Berikut tipe motor matik Honda: