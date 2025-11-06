Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Motor Matik Honda Diskon Gila-gilaan, ADV160 Lawas Tembus Rp 2 Jutaan

Kamis, 06 November 2025 – 16:16 WIB
Motor Matik Honda Diskon Gila-gilaan, ADV160 Lawas Tembus Rp 2 Jutaan - JPNN.COM
Honda menghadirkan program ‘Spesial Promo Pahlawan’ yang memberikan diskon besar untuk motor matik Honda. Foto: WMS

jpnn.com, TANGERANG - PT Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai main dealer Honda Jakarta-Tangerang kembali menghadirkan program bertajuk ‘Spesial Promo Pahlawan’ hingga akhir November 2025 mendatang.

Program itu memberikan potongan harga dan tenor khusus bagi konsumen yang ingin meminang motor Honda, terutama tipe matil (Automatic/AT).

Setiap konsumen yang membeli secara tunai akan mendapatkan diskon menarik. Sementara yang membeli kredit juga berkesempatan memperoleh potongan tenor dan mendapatkan benefit berupa voucher oli empat.

Baca Juga:

Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita mengatakan kepuasan konsumen tidak berhenti hanya sampai di titik pembelian saja.

WMS selalu memperhatikan layanan purna jual agar unit konsumen selalu terjaga dan dalam kondisi prima.

"Promo setiap bulan terus akan kami hadirkan tetapi juga ada benefit lain yang bisa dimanfaatkan salah satunya melalui pemberian voucher oli,” ujar Olivia dalam siaran persnya, Kamis (6/11).
 
Tak hanya menawarkan diskon pembelian, WMS terus memperkuat layanan digitalnya lewat aplikasi WANDA melalui fitur ‘Test Ride’ guna memudahkan konsumen melakukan uji coba.

Baca Juga:

Kehadiran fitur ‘Test Ride’ di WANDA Apps, membantu konsumen untuk lebih paham dan mengetahui fitur juga spesifikasi produk sepeda motor Honda.

Fitur ini melengkapi berbagai fungsi digital yang sebelumnya telah tersedia di Asisten Virtual Honda (WANDA) seperti booking servis, pencarian dealer atau AHASS terdekat, hingga informasi mengenai promo terbaru. (ddy/jpnn)
 
Berikut tipe motor matik Honda:

Honda menghadirkan program ‘Spesial Promo Pahlawan’ yang memberikan diskon besar untuk motor matik Honda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Honda ADV160  motor matik  diskon motor Honda  Wahana Makmur Sejati 
BERITA HONDA ADV160 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp