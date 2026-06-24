Motor Ojol Dibawa Kabur Pencuri di Jaktim, Pelaku Beraksi Siang Bolong

jpnn.com, JAKARTA - Motor milik pengemudi ojek online (ojol) dibawa kabur pencuri di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur (Jaktim).

Polsek Duren Sawit masih memburu seorang pelaku.

"Satu pelaku dalam pencarian, perannya dia sebagai pengemudi sepeda motornya, masih kami cari inisial SY yang menjadi buron ini," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno saat dikonfirmasi, Rabu.

Dia menyebutkan kasus itu terjadi pada Mei 2026 di Jalan Raya Kalimalang.

Pencurian tersebut dilakukan pada siang hari, ketika motor milik pengemudi ojol itu sedang diparkir di pinggir jalan.

"Lagi-lagi, dengan modus cara yang sama, menggunakan kunci letter T ini ditancap di kunci sepeda motor yang terparkir, kemudian langsung dihidupkan," ujar Sutikno.

Namun, pencurian itu diketahui warga yang langsung berteriak meminta pertolongan. Teriakan warga kemudian didengar oleh anggota Reskrim Polsek Duren Sawit yang saat itu tengah berjaga di wilayah Pangkalan Jati.

Petugas bersama warga dan sejumlah pengemudi ojol yang berada di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku di sepanjang Jalan Raya Kalimalang.